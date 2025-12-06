Bundesregierung hat Gesetz geändert Batteriespeicher: Wolmirstedts Klage vom Tisch
Bürgermeisterin Marlies Cassuhn wollte wegen des Batteriespeichers weiter gegen den Landkreis klagen, doch die meisten Wolmirstedter Stadträte sehen darin keinen Sinn.
06.12.2025, 06:00
Wolmirstedt. - Die Baugenehmigung für den 380-Kilovolt-Batteriespeicher ist erteilt. Der wird ab 2028 zwischen Wolmirstedt und Farsleben gebaut. Trotzdem wollte die Stadt gegen den Bauvorbescheid des Landkreises klagen. Doch inzwischen hat die Bundesregierung gehandelt.