Bürgermeisterin Marlies Cassuhn wollte wegen des Batteriespeichers weiter gegen den Landkreis klagen, doch die meisten Wolmirstedter Stadträte sehen darin keinen Sinn.

So ein Batteriespeicher wird in Wolmirstedt gebaut.

Wolmirstedt. - Die Baugenehmigung für den 380-Kilovolt-Batteriespeicher ist erteilt. Der wird ab 2028 zwischen Wolmirstedt und Farsleben gebaut. Trotzdem wollte die Stadt gegen den Bauvorbescheid des Landkreises klagen. Doch inzwischen hat die Bundesregierung gehandelt.