Bei einem der größten Bauvorhaben in Barleben geht es voran. An der alten Ziegelei soll ein Wohngebiet samt Supermarkt entstehen.

Baufortschritt auf der Alten Ziegelei in Barleben

Der Rohbau des künftigen Netto-Marktes in Barleben ist fertig gestellt. Nun folgen der Innenbausbau sowie der bau der Außenanalgen. Bis Mai soll alles fertig sein.

Barleben - Eines der größten aktuellen Bauvorhaben in Barleben - zumindest was die Fläche angeht – läuft auf vollen Touren. So graben sich dieser Tage mehrere Bagger durch das Erdreich im Süden der Ortschaft.