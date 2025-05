Diesen Bahnübergang in Wolmirstedt wird es in einigen Jahren nicht mehr geben.

Wolmirstedt. - Mehr Güterverkehr auf der Schiene heißt: Die Züge werden enger getaktet. Auf derselben Strecke ist mehr unterwegs. Dafür wird das Schienennetz ausgebaut. Der Bereich Wolmirstedt gehört zum Ostkorridor Nord, der in den Norden führt, vor allem in den Hamburger Hafen. Wolmirstedt wird wegen des Bahnausbaus ein anderes Gesicht bekommen. Wie das aussehen wird, zeigten Bahnmitarbeiter am Dienstagabend in der Museumsscheune. Etwa 80 Bürger waren gekommen.