Als starke Truppe hat sich die Niederndodeleber Ortsfeuerwehr auch 2018 im Einsatz und darüber hinaus gezeigt.

Beförderungen und Auszeichnungen Beförderung zum Oberfeuerwehrmann: Tino Klitschke Hauptfeuerwehrmann: Roy Zöller, Felix Hermann (nicht anwesend) Erster Hauptfeuerwehrmann: Fabian Reddig Ernennung zum Gruppenführer: Sebastian Hoppe Ehrung für langjährige Treue zur Feuerwehr 10 Jahre: Tino Klitschke 20 Jahre: Thorsten Seitter Ehrung für besondere Leistungen mit dem Ehrenkreuz des Feuerwehrverbandes Ohrekreis in Bronze: Marko Pilz, Maurice Schmid Übertritt in die Alters- und Ehrenabteilung: Edgar Krause, Wolfgang Strauß (nicht anwesend)

Niederndodeleben l Seine vierte Amtszeit als stellvertretender Ortswehrleiter der Niederndodeleber Feuerwehr wird Andreas Jürgens demnächst antreten. Seine Kameraden haben ihm dafür in der Jahreshauptversammlung mehrheitlich das Vertrauen ausgesprochen. Er war der Einzige, der für das Amt vorgeschlagen worden war.

Stellvertretender Leiter bestätigt

Gemeinsam mit dem Ortswehrleiter Stefan Libbe führt Andreas Jürgens derzeit eine starke Truppe mit 39 Mitgliedern in der Einsatzabteilung, 37 Mitgliedern in der Alters- und Ehrenabteilung, 20 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr und 14 Mitgliedern in der Kinderfeuerwehr an. Auch 2018 war von einem Wachstum geprägt, sowohl in der Einsatzabteilung als auch beim Nachwuchs.

Und genau das stellt die Wehr vor ein Problem – im Feuerwehrgerätehaus wird es mächtig eng, speziell was die Umkleidemöglichkeiten betrifft. So fokussiert Stefan Libbe nicht nur die Mängel, die das Gerätehaus aufweist, sondern auch Möglichkeiten für einen zukünftigen Umbau. Für die Kinder- und Jugendfeuerwehr konnten glücklicherweise, wie der Ortswehrleiter sagt, neue Betreuer gefunden werden.

Bilder Bilden weiterhin das Führungsduo der Ortsfeuerwehr: Stefan Libbe (li.) und Andreas Jürgens. Foto: Constanze Arendt-Nowak



Im Gerätehaus wird es eng

Diese investieren noch einen Teil ihrer Freizeit mehr für die Feuerwehr, ebenso wie es die tun, die auch im Vorjahr neben der Standortausbildung zahlreiche Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene besucht haben, um ihr Wissen und Können rund um die Feuerwehr zu erweitern. Das Ergebnis lässt sich dann in dem guten Ausbildungsstand erkennen, den die Niederndodeleber Kameraden vorweisen können. Besonders stolz ist die Wehrleitung auf hohe Anzahl von Atemschutzgeräteträgern (21) und Maschinisten (24). Von den Letztgenannten haben 21 auch einen Lkw-Führerschein und können so auch die Löschfahrzeuge bewegen.

35 Einsätze im Jahr 2018

Die Einsätze betreffend, möchte Stefan Libbe das Jahr 2018 als ein Rekordjahr bezeichnen. Innerhalb weniger Tage waren die Kameraden gleich mehrmals im Einsatz. Letztlich standen 35 Einsätze mit 439 Einsatzstunden zu Buche. Mit drei Wohnungsbränden – in Irxleben, Niederndodeleben und Wellen – war der Dezember besonders prägend, der Sommer war außerdem von zehn Böschungs- und Feldbränden bestimmt.

Dennoch leistet die Niederndodeleber Feuerwehr auch viel in der Gemeindefeuerwehr, bindet sich in das kulturelle Leben des Dorfes ein und pflegt eine intensive Partnerschaft zur Feuerwehr in Koldingen (Niedersachsen), die im nächsten Jahr 30 Jahre besteht. Und auch der Nachwuchs steht da in nichts nach, wie die Berichte von Jugendwart Stefan Beyer und Ralf Gehrling für die Kinderfeuerwehr bestätigen. Auch sie hatten 2018 ein volles Programm.