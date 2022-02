Sicherheit Brauchen die Schulen in Wolmirstedt mehr Schutz?

Über eine Klingelanlage in der Gutenberg-Schule soll am Donnerstagabend der Stadtrat befinden. Die AfD-Fraktion hat dazu einen Antrag gestellt. Damit soll verhindert werden, dass gewaltbereite Eltern in die Schule gelangen.