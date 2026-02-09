Comeback: Kult-Imbiss in der Börde Schnitzel, Pommes, Erbsensuppe: Imbiss an der B71 feiert Wiedergeburt
In den einstigen Kult-Imbiss an der B71 in Groß Ammensleben ist wieder Leben eingezogen. Doch die Betreiberin des Lokals direkt neben dem „Nelskamp“-Dachziegelwerk an der Bundesstraße 71 will noch mehr.
Aktualisiert: 10.02.2026, 16:35
Groß Ammensleben - Im Imbiss nur weniger Meter von der B71 in Groß Ammensleben riecht es lecker nach gebratenen Bouletten. Obwohl es erst kurz nach 10 Uhr ist, klopft Koch Marcel Frommhagen schon fleißig Schweineschnitzel.