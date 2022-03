Burgstaller Feuerwehrdepot wird teurer als geplant

Burgstall - Die konkreten Pläne für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Burgstall sind auf der jüngsten Sitzung des Vergabeausschusses veröffentlicht worden. Demnach werde an der Straße Lange Wiese, an der Einfahrt zur Nachtweide ein normales Standard-Feuerwehrgerätehaus entstehen. Drei Einstellplätze für die Feuerwehrfahrzeuge, ein Mannschaftsraum, ein Wehrleiterzimmer und ein Raum für die Jugendfeuerwehr seien im Gebäude eingeplant. Hinzu kämen an die Fahrzeughalle angeschlossene Umkleideräume sowohl für die weiblichen, als auch für die männlichen Kameraden. Auch ein extra Raum für die Lagerung von Chemikalien ist eingeplant worden.