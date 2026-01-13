weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Börde: Besonderer Spaß im Schnee Dahlenwarsleben und Samswegen schaffen echte Winter-Events

Rodel-Event und Schlitten-Challenge: Am Felsenberg bei Dahlenwarsleben sowie in Samswegen sorgen Organisatoren für echte Gänsehaut-Momente.

Von Sebastian Pötzsch 13.01.2026, 10:30
Spontan haben die Dahlenwarsleber ein Rodel-Event auf die Beine gestellt – mit Grill, Glühwein, Kaffee und Kuchen.
Spontan haben die Dahlenwarsleber ein Rodel-Event auf die Beine gestellt – mit Grill, Glühwein, Kaffee und Kuchen. Foto: Elmar Hannemann

Dahlenwarsleben/Samswegen - So bunt war der Felsenberg bei Dahlenwarsleben wohl lange nicht mehr. Nicht nur Familien mit Kindern haben am Sonnabend die dicke Schneedecke genutzt, um an gleich drei Hängen ausgiebig zu rodeln. Mit Unterstützung aus dem ganzen Ort und darüber hinaus wurde der Winterspaß zu einem richtigen Event.