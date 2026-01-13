Liveticker
Börde: Besonderer Spaß im Schnee Dahlenwarsleben und Samswegen schaffen echte Winter-Events
Rodel-Event und Schlitten-Challenge: Am Felsenberg bei Dahlenwarsleben sowie in Samswegen sorgen Organisatoren für echte Gänsehaut-Momente.
13.01.2026, 10:30
Dahlenwarsleben/Samswegen - So bunt war der Felsenberg bei Dahlenwarsleben wohl lange nicht mehr. Nicht nur Familien mit Kindern haben am Sonnabend die dicke Schneedecke genutzt, um an gleich drei Hängen ausgiebig zu rodeln. Mit Unterstützung aus dem ganzen Ort und darüber hinaus wurde der Winterspaß zu einem richtigen Event.