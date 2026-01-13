Rodel-Event und Schlitten-Challenge: Am Felsenberg bei Dahlenwarsleben sowie in Samswegen sorgen Organisatoren für echte Gänsehaut-Momente.

Spontan haben die Dahlenwarsleber ein Rodel-Event auf die Beine gestellt – mit Grill, Glühwein, Kaffee und Kuchen.

Dahlenwarsleben/Samswegen - So bunt war der Felsenberg bei Dahlenwarsleben wohl lange nicht mehr. Nicht nur Familien mit Kindern haben am Sonnabend die dicke Schneedecke genutzt, um an gleich drei Hängen ausgiebig zu rodeln. Mit Unterstützung aus dem ganzen Ort und darüber hinaus wurde der Winterspaß zu einem richtigen Event.