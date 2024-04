Energiewende in der Börde

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Die Energiewende ist eine knifflige Angelegenheit. Das erlebten Experten am Montag im Wolmirstedter Umspannwerk. Bis ein riesiger Trafo an seinem Platz steht, müssen viele Hürden genommen werden. Sobald das nicht auf Anhieb funktioniert, zerrt das an den Nerven.