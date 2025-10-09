Als die Einladung kam, am Tag der Deutschen Einheit in Marienborn aufzutreten, musste die Band „Brodcast“ nicht lange überlegen. Doch wer sind diese Musiker?

Brodcast hat „Wind of Change“ zum Einheitstag 2025 einstudiert. Zur Band gehören Benjamin Fahtz, Romy Beyer, Lea Paulinus, Max Reißmann, Paulus Otto, Frieda Dobrowolny und Tabea Swiatek.

Wolmirstedt. - Bands aus Wolmirstedt und aus Helmstedt standen beim Fest der Begegnung in der Gedenkstätte „Deutsche Teilung“ auf der Bühne, dort wurde der Einheitstag auch musikalisch manifestiert. Aus Wolmirstedt kamen „Brodcast“ und die „Quietschies“, beide entwickeln sich unter den Fittichen des Gitarrenlehrers Michael Brod. Seinen Namen haben die sieben Musiker von „Brodcast“ in ihren Bandnamen gepackt. Allen gemeinsam war klar, wenn sie in Marienborn spielen, muss ein Song zwingend dabei sein: „Wind of change“.