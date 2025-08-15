Janina Schwarz aus Barleben macht bei der Sat.1-Sendung „Das große Backen“ mit. Gleich in der ersten Folge erreicht sie ein sensationelles Ergebnis. So liefen die Dreharbeiten und das darf zur neuen Staffel verraten werden.

Janina Schwarz aus Barleben hat es durch zahlreiche Castingrunden in die Endauswahl für die Sat.1-Sendung "Das große Backen" geschafft. Jeden Mittwochabend ist sie nun im Fernsehen zu sehen.

Barleben. - „Hallo liebe Tortenfreunde, Deutschlands größte Backshow ist zurück“, sagt TV-Moderatorin Enie van de Meiklokjes zu Beginn der neuen Staffel von „Das große Backen“. Am Mittwochabend flimmerte dieser Satz nicht nur über die Bildschirme von mehr als einer Million Deutschen, sondern auch über den einer aufgeregten Janina Schwarz. Denn die Barleberin ist diesmal selbst Teil der Show.