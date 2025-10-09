Die Gemeinde reformiert eine Förderrichtlichtlinie für Vereine, Initiativen und Privatpersonen. Nun gibt es klare Regeln - und explizite Ausschlusskriterien.

Der alte Dorfkonsum in Gutenswgen hat schon lange geschlossen. Nun soll aus dem Haus ein sozialer Treffpunkt werden. Katharina Krenz und Jana Öhlschläger (rechts) engangieren sich für die Idee.

Dahlenwarsleben - Die Mitglieder des Gemeinderates haben in Dahlenwarsleben eine Reform der sogenannten Projektförderung auf den Weg gebracht. Demnach sollen Vereine, Initiativen und Privatpersonen ihre Anträge künftig ausschließlich über das Internet stellen. Über eine weitere Neuerung wurde vor der betreffenden Beschlussfassung ausgiebig debattiert.