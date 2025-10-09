Digital: Förderung in der Börde Die Niedere Börde beschließt neue Regeln für Projektförderung
Die Gemeinde reformiert eine Förderrichtlichtlinie für Vereine, Initiativen und Privatpersonen. Nun gibt es klare Regeln - und explizite Ausschlusskriterien.
09.10.2025, 11:15
Dahlenwarsleben - Die Mitglieder des Gemeinderates haben in Dahlenwarsleben eine Reform der sogenannten Projektförderung auf den Weg gebracht. Demnach sollen Vereine, Initiativen und Privatpersonen ihre Anträge künftig ausschließlich über das Internet stellen. Über eine weitere Neuerung wurde vor der betreffenden Beschlussfassung ausgiebig debattiert.