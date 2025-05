Lange hing die Stadt-Verwaltung bei der Digitalisierung hinterher. Jetzt hat Wolmirstedt sogar eine digitale Besonderheit, die den Einwohnern so manches erleichtern soll. Aber auch sonst gibt es Neues.

Digitale Revolution in der Stadt: Wolmirstedt bietet Einwohnern etwas Neues

Wolmirstedt. - Die Welt wird immer digitaler. Das Internet wird nach Informationen durchsucht, Routenplaner laufen meist ebenfalls über das Handy, nur für viele Behördengänge ist dagegen oft noch der persönliche Weg in die Verwaltungen nötig. So manches geht mittlerweile aber auch in Wolmirstedt von zu Hause aus, nun sogar noch einfacher.