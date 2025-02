Von vs

Brandschutz in der Börde

Die Ortsfeuerwehr Dolle hatte zur Jahreshauptversammlung in den Gemeinschaftsraum der Feuerwehr eingeladen. Wehrleiter Peter Bittersmann sprach über die wachsenden Herausforderungen. So ist es um den Brandschutz in Dolle bestellt.

Lukas Leifert (l.) wurde zum ersten Hauptfeuerwehrmann befördert. Birgit Zillmann

Zu den geladenen Gästen gehörten auch Verbandsgemeindebürgermeister Stefan Crackau und der Bürgermeister der Gemeinde Burgstall, Carsten Miehe.

Zu Beginn der Versammlung wurde dem plötzlich verstorbenen Kameraden Professor Doktor Peter Schmiedtchen mit einer Schweigeminute gedacht. Er war seit dem 1. April 1995 Mitglied der Feuerwehr Dolle, ein hervorragender Wettkampfleiter und Atemschutzausbilder. Peter Schmiedtchen war perfekt vernetzt und hat so auch der Ortsfeuerwehr Dolle viele zusätzliche Ausbildungen und Übungen ermöglicht.

„Obwohl Professor und Doktor, er war das Sinnbild von Kameradschaft auf gleicher Ebene“, betont Peter Bittersmann. „Wir verlieren mit ihm nicht nur einen hoch qualifizierten Kameraden, sondern auch einen besonders guten Freund.“

Bei der Ortsfeuerwehr Dolle hinterlässt er eine große Lücke, die kaum zu schließen ist. 29 Jahre hatte Peter Schmiedtchen für alle stets ein offenes Ohr und stand mit seinem enormen Wissen auf unzähligen Gebieten der Ortswehr mit Rat und Tat zur Seite. Stets versuchte er für Probleme Lösungen zu finden, die Ausbildung und die Einsätze zu optimieren und zu verbessern.

Der Nachwuchs ist gesichert

Insgesamt 38 Mitglieder zählte die kleine Ortsfeuerwehr im vergangenen Jahr. 17 Einsatzkräfte, davon drei Frauen, erfüllen die anspruchsvollen Aufgaben. 19 Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr stehen als Nachwuchs zur Verfügung. In der Alters- und Ehrenabteilung unterstützen sechs Mitglieder die Arbeit der Freiwilligen. 13 Einsätze verzeichnete die Ortswehr 2024. Davon waren sechs Brandeinsätze, drei technische Hilfeleistungen und vier sonstige Einsätze. Insbesondere mit der weiteren Freigabe der A14 verändern sich die Aufgaben der Feuerwehr. Hier war die Ortsfeuerwehr auch im vergangenen Jahr, gemeinsam mit anderen Wehren, bei einem besonders schweren Unfall im Einsatz.

Aber es gab auch schöne Ereignisse im abgelaufenen Jahr. Beim Elbe-Heide Pokal am 24. August 2024 in Dolle belegte die Kinder- und Jugendfeuerwehr den 3. Platz.

Neuer Pokal der Verbandsgemeinde

Die Freiwilligen der Ortsfeuerwehr konnten zum dritten Mal in Folge bei diesem Wettbewerb siegen und sind nun dauerhaft Besitzer des Wanderpokales.

Da nun aber ein neuer Pokal der Verbandsgemeinde Elbe-Heide für den „Löschangriff Nass“ zur Verfügung gestellt wird, ist die Ortsfeuerwehr Dolle, obwohl beim vergangenen Wettbewerb wieder Sieger, nicht Ausrichter des diesjährigen Wettkampfes. Denn zum nächsten „Löschangriff Nass“ lädt die Ortsfeuerwehr Burgstall am 24.Mai nach Burgstall ein.

Neues Fahrzeug kommt später

Im vergangenen Jahr sollte die Ortsfeuerwehr Dolle ein neues Löschfahrzeug erhalten, die Auslieferung des HLF 20 von Rosenbauer verzögerte sich allerdings. Das Fahrzeug soll nun am 26. Februar in Dolle übergeben werden.

Wehrleiter Peter Bittersmann dankte nochmals der Gemeinde Burgstall und der Verbandsgemeinde Elbe-Heide, dass sie diese Neuanschaffung möglich gemacht haben. Am 31. Mai soll das Fahrzeug bei einem „Tag der offenen Tür“ Interessierten vorgestellt werden. Hier haben die Gäste auch die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen und sich mit der anspruchsvollen Tätigkeit der Feuerwehr vertraut zu machen. Und vielleicht weckt dies bei einigen Einwohnern auch das Interesse für diese wichtige und ehrenamtliche Arbeit.

Gemeinde unterstützt auch künftig die Feuerwehr

Wehrleiter Peter Bittersmann dankte allen Freiwilligen für ihren Einsatz und konnte gemeinsam mit dem Verbandsbürgermeister, dem Bürgermeister und dem Verbandsgemeindewehrleiter einige Ehrungen und Beförderungen aussprechen.

Lukas Leiffert wurde zum ersten Hauptfeuerwehrmann befördert. Frank Riedel blickt bereits auf zehn Dienstjahre bei der Freiwilligen Feuerwehr zurück. Marcel Götz und Peter Bittersmann erhielten eine Ehrung für die geleistete Einsatzbereitschaft.

Bürgermeister Carsten Miehe und Verbandsbürgermeister Stefan Crackau dankten der Feuerwehr Dolle für ihre Einsatzbereitschaft und betonten, dass es heute nicht mehr selbstverständlich ist, einer Gemeinschaft beizutreten und Pflichten zu erfüllen. Um so höher sei diese Leistung zu würdigen. Sie sagten die weitere Unterstützung der Gemeinde und Verbandsgemeinde zu.