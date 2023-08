Dolle - Seit 2018 wurde der ehemalige Sportplatz in Dolle durch den Heimatverein mit der Unterstützung zahlreicher Einwohner in einen attraktiven Dorfgemeinschaftsplatz umgestaltet.

Es entstand ein Spielplatz und überdachte Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. Zahlreiche Veranstaltungen fanden seitdem auf dem Festplatz statt, die von den Einwohnern und Gästen sehr gerne angenommen und gut besucht wurden.

Premiere soll zur Tradition werden

Ein Höhepunkt dieser Veranstaltungen war 2023 die 800-Jahrfeier. Drei Tage lang begrüßte Dolle seine Gäste, die sich über ein volles Programm und einen bunten Festumzug freuen konnten. Zu diesem Anlass fand unter anderem auch ein Flohmarkt auf dem Festplatz statt. Die Resonanz darauf war durchweg positiv. Daher soll der Platz auch in Zukunft regelmäßig für einen großen Flohmarkt genutzt werden. Der Platz ist gut erreichbar, sanitäre Anlagen sind vorhanden, ebenso ausreichend Parkmöglichkeiten. Als erster Termin ist der Sonntag, 17. September, ab 13 Uhr, vorgesehen.

In vielen Schränken oder Kellern lagern sicher noch „Schätze“, die man selbst nicht mehr verwenden kann, aber mit denen man anderen eine Freude macht. Wer mit einem Stand dabei sein möchte meldet sich bitte via E-Mail unter der Adresse FlohmarktDolle@web.de oder unter 01 77/627 42 11 an. Als Standgebühr sind 5 Euro an den Heimatverein Dolle zu entrichten. Der Aufbau der Stände kann ab 11.30 Uhr erfolgen. Von 13 bis 17 Uhr kann dann getrödelt werden. Die Versorgung mit Kaffee und Kuchen erfolgt durch den Heimatverein, der sich auf zahlreiche Stände und Besucher freut.