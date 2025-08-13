Das Bürgerholz in Burg hat neuee Jagdpächter. Die Weidmänner streben eine enge Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung und dem Landeszentrum Wald an. Verbissschäden sollen reduziert werden.

Jagdpächter engagieren sich – Forsteinrichtung, Waldumbau und Naturschutz im Bürgerholz

Schäden durch Verbiss an Kiefern. Bürgermeister Philipp Stark im Gespräch mit Jannes Steinkamp, Constantin Jahn und Wolf-Peter Haake.

Burg. - In Burg arbeiten Stadtverwaltung, Landeszentrum Wald und neue Jagdpächter zusammen, um den 970 Hektar großen Bürgerholz nachhaltig zu bewirtschaften. Forsteinrichtung, Mischwald statt Monokultur und umfassende Pflichten wie Müllentsorgung und Naturschutz stehen im Fokus.