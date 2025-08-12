Sommerhit bei Magdeburg Dubai trifft Börde: Barleber Café bietet exotische Eis-Sensation

In Barlebens ältestem Eiscafé gibt es pünktlich zur Hitze den neuesten deutschen Sommer-Trend: Der Dubai-Eisbecher lockt sogar Gäste von weit weg an. Für diese besonderen Zutaten im Eis wird jetzt sogar einen Tag länger geöffnet.