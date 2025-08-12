weather heiter
  4. Sommerhit bei Magdeburg: Dubai trifft Börde: Barleber Café bietet exotische Eis-Sensation

In Barlebens ältestem Eiscafé gibt es pünktlich zur Hitze den neuesten deutschen Sommer-Trend: Der Dubai-Eisbecher lockt sogar Gäste von weit weg an. Für diese besonderen Zutaten im Eis wird jetzt sogar einen Tag länger geöffnet.

Von Kristina Reiher Aktualisiert: 12.08.2025, 09:54
Doreen Todzi hat in ihrem Eiscafé die Eis-Sensation der Börde erschaffen. Ab heute gibt es dort den Dubai-Eisbecher zu kaufen.
Barleben. - Wenn es gleichzeitig weich, knusprig, süß, herb, nussig und schokoladig schmeckt, dann ist das die Eisbecher-Sensation aus der Börde. Mit ihrer exotischen Trend-Idee begeistert sie nicht nur in Barleben.