Bei Jersleben öffnet bald eine Einkaufsmöglichkeit, die ganz ohne Personal auskommt. Auf dem Campingplatz am Jersleber See sollen dann auch regionale Produkte erhältlich sein. Hinter der Idee steckt aber noch mehr.

Jersleben. - Am Wochende spät abends nochmal schnell ein paar Snacks oder die Sonntagseier kaufen – das ist etwas, was außer in Großstädten kaum möglich ist – in der Börde demnächst schon. Denn bald soll es in Jersleben mit dem „Tante-Emma-Laden“ die erste Möglichkeit zum Einkauf geben, die rund um die Uhr geöffnet ist.