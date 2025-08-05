Beim Eis macht Wolmirstedt so schnell niemand etwas vor. Jetzt könnte Wolmirstedts Eis-Vielfalt sogar europaweiten Ruhm erlangen.

Im Eiscafé von Nicola Bohlein auf der Schlossdomäne hat das Eis seit 100 Jahren Tradition. Und auch sonst ist Wolmirstedt inzwischen zur Welt-Eis-Stadt geworden: DDR-Eis, italienisches Gelato, türkische Eiscreme, asiatisches Bubble-Waffel-Eis und auch an der Kaffeemühle gibt es Softeis.

Wolmirstedt. - Schon mal von der Europäischen Eis-Route gehört? Dahinter steckt ein Projekt-Zusammenschluss verschiedener Cafés, die europaweit traditionell hergestelltes Eis anbieten und für die sich beworben werden kann. Wolmirstedt geht da sogar noch einen Schritt weiter. Hier gibt es sogar Eis in Welt-Vielfalt, die sonst nur Großstädte wie Berlin oder München bieten.