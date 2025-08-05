Eis-Angebot überrascht in der Börde Türkisch, asiatisch und DDR: Plötzlich wird Wolmirstedt zur Welt-Eis-Stadt
Beim Eis macht Wolmirstedt so schnell niemand etwas vor. Jetzt könnte Wolmirstedts Eis-Vielfalt sogar europaweiten Ruhm erlangen.
Aktualisiert: 07.08.2025, 15:46
Wolmirstedt. - Schon mal von der Europäischen Eis-Route gehört? Dahinter steckt ein Projekt-Zusammenschluss verschiedener Cafés, die europaweit traditionell hergestelltes Eis anbieten und für die sich beworben werden kann. Wolmirstedt geht da sogar noch einen Schritt weiter. Hier gibt es sogar Eis in Welt-Vielfalt, die sonst nur Großstädte wie Berlin oder München bieten.