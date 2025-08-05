weather wolkig
Eis-Angebot überrascht in der Börde Türkisch, asiatisch und DDR: Plötzlich wird Wolmirstedt zur Welt-Eis-Stadt

Beim Eis macht Wolmirstedt so schnell niemand etwas vor. Jetzt könnte Wolmirstedts Eis-Vielfalt sogar europaweiten Ruhm erlangen.

Von Kristina Reiher Aktualisiert: 07.08.2025, 15:46
Im Eiscafé von Nicola Bohlein auf der Schlossdomäne hat das Eis seit 100 Jahren Tradition. Und auch sonst ist Wolmirstedt inzwischen zur Welt-Eis-Stadt geworden: DDR-Eis, italienisches Gelato, türkische Eiscreme, asiatisches Bubble-Waffel-Eis und auch an der Kaffeemühle gibt es Softeis. Foto: Kristina Reiher

Wolmirstedt. - Schon mal von der Europäischen Eis-Route gehört? Dahinter steckt ein Projekt-Zusammenschluss verschiedener Cafés, die europaweit traditionell hergestelltes Eis anbieten und für die sich beworben werden kann. Wolmirstedt geht da sogar noch einen Schritt weiter. Hier gibt es sogar Eis in Welt-Vielfalt, die sonst nur Großstädte wie Berlin oder München bieten.