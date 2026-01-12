Die B189 zwischen der Abfahrt Wolmirstedt von der A14 und Mose wird vom 15. bis 16. Januar erneut einen Tag lang gesperrt.

Der Verkehr auf der B189 rollt wieder - wenn auch mit kurzer Unterbrechung an der Ampel.

Wolmirstedt. - Die B189 wird am Donnerstag, 15. Januar, ab 7.30 Uhr erneut gesperrt. Zwischen der Autobahnabfahrt Wolmirstedt von der A14 und Mose wird ein defektes Teilstück der Fahrbahn asphaltiert. Laut Plan soll die Straße einen Tag später, ab Freitag, 16. Januar, 10 Uhr wieder komplett befahrbar sein. Während der Sperrung wird der Verkehr über Farsleben, Loitsche und Angern umgeleitet. Richtung Süden müssen Autofahrer bereits an der Anschlussstelle Colbitz die A14 verlassen.

Zurzeit ist die besagte Stelle einspurig passierbar und durch Ampelverkehr geregelt. Wegen der eisigen Temperaturen konnte das Teilstück nicht asphaltiert werden, sondern wurde provisorisch mit Fräsgut aufgefüllt und mit Stahlplatten belegt. So war ab dem 7. Januar zumindest eingeschränkter Verkehr möglich.

Die Strecke war zwischen dem 23. Dezember und dem 7. Januar überraschend komplett gesperrt worden. Experten hatten bemerkt, dass ein Durchlass unter der Straße so marode war, dass der Verkehr nicht mehr über die Fahrbahn rollen durfte. Der Durchlass wurde inzwischen entfernt und durch ein Stahlrohr ersetzt, die Hohlräume wurden wieder verfüllt.

Die Fahrbahn konnte jedoch nicht erneuert werden, weil aufgrund des starken Frostes der Asphalt im Asphaltmischwerk eingefroren war und nicht geliefert werden konnte.

Im Sommer soll die Fahrbahn zwischen der A14-Abfahrt und Mose ohnehin saniert werden und mit ihr der Durchlass. In den Sommerferien ist also mit weiteren Sperrungen zu rechnen.