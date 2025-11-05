Ein Großaufgebot der Polizei reiste am Dienstag nach Wolmirstedt. Der Einsatz war von Erfolg gekrönt. Die Beamten fanden ein Cannabis-Lager.

Ein Großeinsatz der Polizei auf dem Gewerbehof Seegrabenstraße brachte ein Cannabislager ans Licht.

Wolmirstedt. - Das große Polizeiaufgebot am Dienstag beunruhigte viele Bürger. Einsatzfahrzeuge rückten in Elbeu an, später im Bereich der Rogätzer Straße. Eine Drogenspur führte schon länger in einen Wolmirstedter Gewerbehof.