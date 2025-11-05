weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Cannabis-Lager auf Womirstedter Gewerbehof Erschreckend: Polizei hebt Drogenbunker in Wolmirstedt aus

Ein Großaufgebot der Polizei reiste am Dienstag nach Wolmirstedt. Der Einsatz war von Erfolg gekrönt. Die Beamten fanden ein Cannabis-Lager.

Von Gudrun Billowie Aktualisiert: 06.11.2025, 11:28
Ein Großeinsatz der Polizei auf dem Gewerbehof Seegrabenstraße brachte ein Cannabislager ans Licht.
Ein Großeinsatz der Polizei auf dem Gewerbehof Seegrabenstraße brachte ein Cannabislager ans Licht. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Das große Polizeiaufgebot am Dienstag beunruhigte viele Bürger. Einsatzfahrzeuge rückten in Elbeu an, später im Bereich der Rogätzer Straße. Eine Drogenspur führte schon länger in einen Wolmirstedter Gewerbehof.