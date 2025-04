Erste deutsche Frau im All: Funksignale in Wolmirstedt

Wolmirstedt. - Zu Wolmirstedts aktiven Funkern gehören Michael Höding und Dirk Bischoff. Sie suchen per Funk Verbindungen in die ganze Welt, Dirk Bischoff ist es sogar gelungen, in die Antarktis durchzudringen, dort Kontakt mit Funkern zu pflegen. Die Signale wurden über den geostationären Amateurfunk-Satelliten QO-100 gesendet, der seit 2018 im Weltraum schwebt.