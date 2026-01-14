Die Volkssolidarität lädt zum närrischen Treiben mit Kaffee, Kuchen und Tanz ins Vereinshaus ein. Eile ist geboten: Karten gibt es nur bis zum 23. Januar.

Gutenswegen - Die Ortsgruppe der Volkssolidarität Gutenswegen und der Gausberger Karnevalsverein „Rot Weiß" laden alle Senioren der Niederen Börde und der umliegenden Gemeinden zum traditionellen Seniorenkarneval ein. Die Veranstaltung am Sonntag, 8. Februar, im Vereinshaus des Gauseberger Karnevalsvereins beginnt um 14 Uhr. Der Einlass am Eingang Teerstraße startet bereits um 13 Uhr. Was Gäste erleben können ...