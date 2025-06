An der Ebendorfer Mühle wird am Pfingstmontag zum großen Festtag für die ganze Familie geladen. Nicht nur der Namensvetter hat sich angekündigt, gleich mehrere Anlässe sorgen für Begeisterung.

Fest in Ebendorf begeistert bis ins Ausland: Jetzt rückt das Doppelgänger-Dorf an

Irrer Mühlentag in der Börde

Ebendorf. - „Was? Ihr seid a aus Ebendorf? Mir aa. So a Zufall!“ So oder ähnlich könnte es am Wochenende einmal öfter klingen, wenn Ebendorf zum Mühlentag lädt. Zufall ist dabei aber nichts. Denn der vom Kultur- und Geschichtsverein organisierte Festtag im Bördeort hat seinen österreichischen Doppelgänger eingeladen. Denn Grund zum Feiern gibt es aus zwei Anlässen.