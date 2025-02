Kein Wochenende ohne Feuer: Erneut hat es in Wolmirstedt gebrannt. Diesmal musste die Feuerwehr zu mehreren in Flammen stehenden Gartenlauben ausrücken.

Wieder hat es in Wolmirstedt gebrannt. Die Feuerwehr kommt nicht zur Ruhe. Jedes Wochenende musste sie in diesem Jahr bisher mehrfach ausrücken.

Wolmirstedt. - Die Feuerwehr in Wolmirstedt kommt nicht zur Ruhe. Wie jedes Wochenende in diesem Jahr hat es in der Stadt mehrere Feuer gegeben. Die Polizei ermittelt. Diesmal hat es in zwei Kleingartenvereinen gebrannt. „Vor Ort bot sich uns ein erschreckendes Bild“, berichtet Wolmirstedts Feuerwehrsprecher Yves Hummelt. Das Feuer hatte bereits übergegriffen.