Jersleben - Fassungslos steht Bernd Lange am Montagvormittag auf seinem Grundstück in Jersleben. Noch immer betroffen von den Ereignissen am Wochenende berät er sich mit seinem Versicherungsvertreter. Es riecht nach verbranntem Holz. Das, was einmal seine Werkstatt und der Zwinger seines Hundes war, ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Ein Absperrband der Polizei zeigt an: Hier geht es nicht weiter.