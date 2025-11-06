Der Bau der Stützpunktfeuerwehr der Niederen Börde verzögert sich weiter. Noch ist die Genehmigungsplanung nicht fertig. Dennoch wird ein Meilenstein für das ambitionierte Vorhaben erreicht.

Börde: Das lange Warten auf die Feuerwache

Das ist das neue Feuerwehrgerätehaus in Oschersleben kurz vor seiner Fertigstellung im Oktober 2024. So könnte auch die künftige Stützpunktfeuerwehr in Groß Ammensleben aussehen, nur um gut die Hälfte kleiner.

Groß Ammensleben - Seit Jahren schon fordern die Kameraden der Gemeindewehr der Niederen Börde ein neues Feuerwehrgerätehaus in Groß Ammensleben. Das bisher genutzte Gebäude genügt schon längst nicht mehr modernen Anforderungen. Immer wieder wurde der Neubau verschoben. Nun scheint festzustehen: Auch in diesem Jahr wird wohl nicht mehr gebaut.