Börde: Das lange Warten auf die Feuerwache Feuerwehrhaus Groß Ammensleben: Kein Spatenstich in diesem Jahr
Der Bau der Stützpunktfeuerwehr der Niederen Börde verzögert sich weiter. Noch ist die Genehmigungsplanung nicht fertig. Dennoch wird ein Meilenstein für das ambitionierte Vorhaben erreicht.
06.11.2025, 10:15
Groß Ammensleben - Seit Jahren schon fordern die Kameraden der Gemeindewehr der Niederen Börde ein neues Feuerwehrgerätehaus in Groß Ammensleben. Das bisher genutzte Gebäude genügt schon längst nicht mehr modernen Anforderungen. Immer wieder wurde der Neubau verschoben. Nun scheint festzustehen: Auch in diesem Jahr wird wohl nicht mehr gebaut.