In dem Barleber Ortsteil soll der Fitnesspfad weitergebaut werden. Die Gemeinderäte haben sich für einen Anbieter entschieden. Welche Geräte sind dabei und wird trotz Haushaltssperre gebaut?

Von Sebastian Pötzsch 11.09.2025, 14:15
Die Mitglieder des Barleber Gemeinderates haben sich für eine von zwei Varianten an Fitnessgeräten entschieden, die in Meitzendorf aufgebaut werden. Dazu gehört auch ein sogenannter Gleichgewichtstrainer, ähnlich wie dieser in Osterweddingen. Archivfoto: Udo Mechenich

Meitzendorf - Die Meitzendorfer können sich begründete Hoffnungen machen, dass der Bau ihres Fitnesspfades im kommenden Jahr fortgesetzt wird. Schließlich haben die Mitglieder des Barleber Gemeinderates während ihrer jüngsten Sitzung gleich mehrere Weichen gestellt.