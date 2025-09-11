Sport und Workout unter freiem Himmel Fitnessgeräte für jung und alt in Meitzendorf
In dem Barleber Ortsteil soll der Fitnesspfad weitergebaut werden. Die Gemeinderäte haben sich für einen Anbieter entschieden. Welche Geräte sind dabei und wird trotz Haushaltssperre gebaut?
11.09.2025, 14:15
Meitzendorf - Die Meitzendorfer können sich begründete Hoffnungen machen, dass der Bau ihres Fitnesspfades im kommenden Jahr fortgesetzt wird. Schließlich haben die Mitglieder des Barleber Gemeinderates während ihrer jüngsten Sitzung gleich mehrere Weichen gestellt.