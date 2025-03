Dolle - Bereits drei Mal luden die Mitglieder des Heimatvereines Dolle zum Flohmarkt auf den Festplatz ihres Dorfes ein. Der bisherige Erfolg übertraf alle Erwartungen der Veranstalter. Allein beim vergangenen Flohmarkt suchten rund 1.000 Besucher an den insgesamt 120 Ständen nicht nur nach dem besonderen Schnäppchen, sondern genossen auch ein riesiges Kuchenbuffet und Verschiedenes vom Grill.

Als feste Termine für den Flohmarkt in Dolle sind jeweils der zweite Sonntag im April und der zweite Sonntag im September eingeplant. Am 13. April findet also ab 13 Uhr wieder der nächste Flohmarkt in Dolle statt. Anmeldungen sind ab sofort unter der Rufnummer 0177/627 42 11 oder via E-Mail unter der Adresse FlohmarktDolle@web.de möglich.

Da das Interesse an Kaffee und vor allem an Kuchen bei den vergangenen Flohmärkten riesig war, freuen sich die Mitglieder des Heimatvereines wieder über jede Kuchenspende.

Direkt neben und hinter dem Festplatz gibt es genügend Parkmöglichkeiten, die ausreichend ausgeschildert sein werden. Die Veranstalter bitten darum, diese zu nutzen.