  4. Fliegerleidenschaft verbindet Generationen: Steutzer Verein will mehr Kinder für Flugmodellsport begeistern

Beim 35. Deutschen Lilienthal-Jugendtreffen in Steutz probierten Kita-Kinder aus, wie sich ein selbstgebauter Styropor-Gleiter fliegt – und der Zerbster Flugmodellsportclub hofft, damit den Nachwuchs fürs Hobby zu gewinnen.

Von Petra Wiese 12.08.2025, 13:38
Ben Näthe aus Brück ist Mitglied im Flugmodellsport- und Freizeitclub Zerbst. Seine Eltern Kristin Schulze und Marco Haseloff unterstützen das Hobby.
Ben Näthe aus Brück ist Mitglied im Flugmodellsport- und Freizeitclub Zerbst. Seine Eltern Kristin Schulze und Marco Haseloff unterstützen das Hobby. Foto: Petra Wiese

Steutz. - Kinder für den Flugmodellsport zu begeistern, ist das Anliegen des Flugmodellsport- und Freizeitclub Zerbst. Allerdings gibt es derzeit kaum Nachwuchs in dem Zerbster Verein. Die Steutzer Kita-Kinder konnten beim 35. Deutschen Lilienthal-Jugendtreffen mal reinschnuppern in den Flugmodellbau.