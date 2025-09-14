Wolmirstedt verkauft historisches Grundstück Friedensstraße 12: So viel soll das Grundstück kosten
Geheimnisvoll ist die Geschichte der Wolmirstedter Friedenstraße 12. Das Haus stand lange leer. Niemand wusste, wem es gehört. Nun ist es weg und ein neues Haus kann her.
14.09.2025, 06:00
Wolmirstedt. - Die Friedensstraße 12 war denkmalgeschützt, gehörte zu den ältesten Häusern der Stadt und trotzdem konnte das Haus niemand retten. Es musste 2024 abgerissen werden. Der Abriss zog das Nachbarhaus in Mitleidenschaft.