Immer wieder gab es Ärger um die Mülltrennung in den großen Wohngebieten Wolmirstedts. Die AWG hat jetzt die Reißleine gezogen.

Im Müllcenter in der Straße der Deutschen Einheit gibt es keine gelben Tonnen mehr.

Wolmirstedt. - Der Anblick der Müllboxen im Wohngebiet „Straße der Deutschen Einheit“ war zum Jahresbeginn katastrophal. Unzählige Müllsäcke lagerten neben den Tonnen, die längst übergequollen waren. In dieser Zeit hatten Müllfahrzeuge mit vereisten und verschneiten Straßen zu kämpfen. Das Problem hat sich inzwischen erledigt. Doch nun fehlen die gelben Tonnen.