Ab 2026 müssen Hundehalter in der Gemeinde Barleben keine Marken mehr dabei haben, wenn sie mit ihrem Hund das Haus verlassen. Nachweispflichtig sind Halter trotzdem. So soll das Gassigehen ab 2026 laufen und das gilt ab 2026.

Goldendoodle Teddy braucht 2026 beim Gassigehen in Barleben keine neue Hundemarke mehr.

Barleben - Wer mit dem Hund in Barleben unterwegs ist, darf bisher beim Spazierengehen die Hundemarke nicht vergessen. Sonst begeht er eine Ordnungswidrigkeit - zumindest ist das noch so. Ab 2026 läuft das anders. Denn die Gemeinde schafft die Hundemarke zum Ende des Jahres ab. Ganz aus der Verantwortung sind Hundehalter damit aber nicht.