Neue Regelung für Hundehalter Gemeinde hat die Nase voll: Barleben schafft 2026 die Hundemarken ab
Ab 2026 müssen Hundehalter in der Gemeinde Barleben keine Marken mehr dabei haben, wenn sie mit ihrem Hund das Haus verlassen. Nachweispflichtig sind Halter trotzdem. So soll das Gassigehen ab 2026 laufen und das gilt ab 2026.
05.12.2025, 16:15
Barleben - Wer mit dem Hund in Barleben unterwegs ist, darf bisher beim Spazierengehen die Hundemarke nicht vergessen. Sonst begeht er eine Ordnungswidrigkeit - zumindest ist das noch so. Ab 2026 läuft das anders. Denn die Gemeinde schafft die Hundemarke zum Ende des Jahres ab. Ganz aus der Verantwortung sind Hundehalter damit aber nicht.