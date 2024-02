Nicht nur in größeren Städten sind Hundehaufen ein Problem. Ärger regt sich auch in Meitzendorf und der Niederen Börde. Vor allem Spielplätze und Kindergärten sind oft betroffen. Schlimmstenfalls drohen vierstellige Bußgelder.

Hundekot vor Spielplatz und Kita verärgert in Meitzendorf

Gleich elf Hundehaufen liegen direkt vor dem Mülleimer des Spielplatzes „Im Drosselsteig" in Meitzendorf.

Groß Ammensleben/ Meitzendorf. - Für viele ist ein Hundehaufen ärgerlich, für viele Eltern noch viel mehr, wenn die Kinder beim Toben auf dem Spielplatz direkt in eine Tretmine hüpfen. Denn ein Hundekot-Problem gibt es nicht nur in größeren Städten, auch in den Ortschaften der Niederen Börde und der Gemeinde Barleben sind sie ein Ärgernis.