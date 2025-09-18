weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Premiere in Gersdorf: Flohmarkt begeistert: Gersdorfer Hofflohmarkt lockt Besucher in liebevoll gestaltete Höfe

Premiere in Gersdorf: Flohmarkt begeistert Gersdorfer Hofflohmarkt lockt Besucher in liebevoll gestaltete Höfe

Mehrere hundert Gäste strömen zum ersten Hof-Flohmarkt in Gersdorf. Was in Dahlenwarsleben, Gutenswegen, Meitzendorf und Jersleben bereits erfolgreich war, feiert seine Premiere.

Von Sebastian Pötzsch 18.09.2025, 06:30
Mehrere hundert Besucher sind jüngst zum ersten Gersdorfer Flohmarkt in den Höfen geströmt.
Mehrere hundert Besucher sind jüngst zum ersten Gersdorfer Flohmarkt in den Höfen geströmt. Foto: Gemeinde Niedere Börde/Fabian Tschorn

Gersdorf - Mehrere hundert Besucher sind jüngst zum Gersdorfer Flohmarkt in den Höfen geströmt. Was in Dahlenwarsleben, Gutenswegen, Meitzendorf und Jersleben schon bestens ankam, feiert seine Premiere inmitten des Gersdorfer Kessels. Das konnten Gäste erleben.