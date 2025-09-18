Premiere in Gersdorf: Flohmarkt begeistert Gersdorfer Hofflohmarkt lockt Besucher in liebevoll gestaltete Höfe
18.09.2025, 06:30
Gersdorf - Mehrere hundert Besucher sind jüngst zum Gersdorfer Flohmarkt in den Höfen geströmt. Was in Dahlenwarsleben, Gutenswegen, Meitzendorf und Jersleben schon bestens ankam, feiert seine Premiere inmitten des Gersdorfer Kessels. Das konnten Gäste erleben.