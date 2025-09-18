Mehrere hundert Gäste strömen zum ersten Hof-Flohmarkt in Gersdorf. Was in Dahlenwarsleben, Gutenswegen, Meitzendorf und Jersleben bereits erfolgreich war, feiert seine Premiere.

Gersdorf - Mehrere hundert Besucher sind jüngst zum Gersdorfer Flohmarkt in den Höfen geströmt. Was in Dahlenwarsleben, Gutenswegen, Meitzendorf und Jersleben schon bestens ankam, feiert seine Premiere inmitten des Gersdorfer Kessels. Das konnten Gäste erleben.