Ein Wolmirstedter Unternehmen plant ein Milliardenprojekt. Im Norden der Stadt soll ein gigantisches Rechenzentrum entstehen. Die Pläne sind schon weit fortgeschritten.

Gigantisches Rechenzentrum in Wolmirstedt: Grundlage für KI und Datensicherheit

So soll das Rechenzentrum aussehen, das im Norden Wolmirstedts gebaut werden soll.

Wolmirstedt. - Der Norden Wolmirstedts soll ein weiteres Großprojekt bekommen. Das Unternehmen SBB ByteFortress plant ein riesiges Rechenzentrum. Das wäre nach Umspannwerk, Konverter für den Südostlink und einem Höchstspannungsbatteriespeicher das nächste Großprojekt. Wolmirstedt kann davon profitieren.