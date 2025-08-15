weather wolkig
Ein Wolmirstedter Unternehmen plant ein Milliardenprojekt. Im Norden der Stadt soll ein gigantisches Rechenzentrum entstehen. Die Pläne sind schon weit fortgeschritten.

Von Gudrun Billowie 15.08.2025, 18:00
So soll das Rechenzentrum aussehen, das im Norden Wolmirstedts gebaut werden soll.
So soll das Rechenzentrum aussehen, das im Norden Wolmirstedts gebaut werden soll. Visualisierung: SBB ByteFortress

Wolmirstedt. - Der Norden Wolmirstedts soll ein weiteres Großprojekt bekommen. Das Unternehmen SBB ByteFortress plant ein riesiges Rechenzentrum. Das wäre nach Umspannwerk, Konverter für den Südostlink und einem Höchstspannungsbatteriespeicher das nächste Großprojekt. Wolmirstedt kann davon profitieren.