Die schönsten Tauben Europas wurden bereits in Wolmirstedt gezüchtet. Doch das ist nicht alles, was Wolfgang Meyer in der Geflügelzucht geleistet hat.

Wolmirstedt. - Geflügelausstellungen in Wolmirstedt, Auf- und Ausbau des Vereinsheims „Zur Glucke“ sowie viele nationale und internationale Titel als Taubenzüchter gehen auf das Konto des Wolmirstedters Wolfgang Meyer. Dafür wurde er in der jüngsten Sitzung des Stadtrates mit dem goldenen Stadttaler geehrt.

Wer bei Wienern allein an Würstchen denkt und zu Budapester Tümmlern kein Bild im Kopf hat, kann sein Wissen bei Geflügelausstellungen ausbauen. Sowohl Wiener als auch Budapester Tümmler sind Taubenrassen und gehören zu denen, die Züchter Wolfgang Meyer besonders nahe sind. Der ehemalige Polizist züchtet Tauben, seit er sechs Jahre alt ist und seine Tiere werden regelmäßig hoch bewertet. Dabei kommt es nicht auf die Schönheit an, sondern darauf, dass die Tiere den Standards besonders nahekommen.

Wolmirstedt wurde zu klein

„Wolfgang Meyer brachte 1991 die erste Ausstellung von Wienern und Budapester Tümmlern nach Wolmirstedt in die Jahnhalle“, zählt Jürgen Bednorz auf, „die aber aus Platzgründen später nach Barleben verlegt werden musste.“ Es kamen auch Aussteller aus England, Polen, Australien oder Norwegen.

Internationale Titel

Jürgen Bednorz ist Vorsitzender des Wolmirstedter Geflügelzuchtvereins und hatte die Laudatio auf Wolfgang Meyer gehalten. Er hob die Leistungen des inzwischen 84-Jährigen hervor. Dazu zählen sieben Erfolge als Europameister und Europachampion, dazu 48 Deutsche-Meister- und Bundessiegertitel. Er wurde Bundesehrenmeister, das ist die höchste Auszeichnung des Verbandes der Rassegeflügelzüchter.

Sein Wissen teilt Wolfgang Meyer gern. Er hat Züchter unterstützt, war als Preisrichter tätig. Jürgen Bednorz versichert: „Er hat Wolmirstedt bei Ausstellungen und Konferenzen liebevoll und mit großem Fachwissen vertreten“.