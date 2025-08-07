Restaurant „Syrtaki“ in Barleben öffnet nach Modernisierung „Syrtaki“ in Barleben: Beliebtes griechisches Restaurant nach umfassender Sanierung wieder geöffnet
Nach zweimonatiger Modernisierung öffnet das Restaurant mit neuer Küche und Lüftung. Familienfeiern zur Einschulung sind gesichert.
Aktualisiert: 07.08.2025, 14:10
Barleben - Schon zur Mittagszeit ist das Restaurant „Syrtaki“ in Barleben gut gefüllt. Mehrere Tische mit den insgesamt 90 Sitzplätzen sind mit Gästen besetzt, die sich auf griechische Spezialitäten wie Souflaki, Bifteki oder Moussaka freuen. Die Kellnerinnen sind dabei, die Wünsche ihrer Kunden von den Augen abzulesen. Schließlich handelt es sich zumeist um Stammgäste. Warum sie so lange warten mussten ...