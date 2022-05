Groß Ammensleben bietet Corona-Tests an

In Groß Ammensleben gibt es ein neues Angebot. Felix Heinemann bietet Corona-Tests an.

Felix Heinemann vor dem Testzentrum AMmAlten Sportplatz in Groß Ammensleben.

Groß Ammensleben - In Groß Ammensleben gibt es seit Montag ein neues Angebot. So hat Felix Heinemann aus Wolmirstedt Am Alten Sportplatz direkt neben der Sporthalle „Niemanns Land“ ein Testzentrum eröffnet.