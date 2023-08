Die neue Kita auf der Domäne in Groß Ammensleben ist so gut wie fertiggestellt. Dafür hat die Gemeinde gut 13 Jahre gebraucht - von der Planung bis zum Einzug.

Die neue Kita auf der ehemaligen Domäne in Groß Ammensleben ist bis auf Restarbeiten fertig. Daniela Baars, Presssesprecher Fabian Tschorn und Kita-Leiterin Nicole Kleine begutachten den künftigen Kreativ-Raum der Krippenbereiches, deren Abgrenzung an eine Burg erinnert.

Groß Ammensleben - Auf der Baustelle der neuen Kita in Groß Ammensleben geht es ruhig zu an diesem Morgen. Einzig zwei Monteure sind damit beschäftigt, ein großes Paket in das Gebäude zu schleppen. Anschließend beginnen die Männer, ihre Lieferung zu öffnen und zu entpacken. Dabei handelt es sich um eine digitale Tafel, wie es sie bereits in den Klassenräumen der zwei Grundschulen der Niederen Börde gibt.