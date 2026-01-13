Eigentlich gilt seit dem 1. Januar 2025 die neue Grundsteuer. Doch - wie viele Kommunen - hat auch Wolmirstedt noch nicht alle Bescheide verschickt.

Grundstücke in ganz Deutschland wurden neu bewertet - und nun?

Wolmirstedt. - In der gesamten Bundesrepublik wurden die Grundstücke neu bewertet. Eigentümer mussten sowohl die Grundstücke neu messen, als auch die Maße der Gebäude detailliert angeben. Seit 1. Januar 2025 sollen neue Grundsteuern bezahlt werden. Doch noch immer sind nicht alle Bescheide verschickt. Das gilt auch in Wolmirstedt.