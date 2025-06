Am Sonnabend wird der Jersleber See in der Börde wieder zum Flohmarkt. Noch ist die Anmeldung möglich. Geboten wird aber noch mehr.

Highlight am Jersleber See: Wenn der Flohmarkt zum Baden einlädt

Jersleben. - Einen Flohmarkt, der gleichzeitig zum Baden einlädt, gibt es am Wochenende in der Börde. Denn am Jersleber See kommen Besucher gleich doppelt auf ihre Kosten.

Der Verein „Camper am Jersleber See“ veranstaltet auch in diesem Jahr wieder einen abendlichen Flohmarkt. Dazu werden am Sonnabend, 7. Juni, wieder Gäste aus der Umgebung erwartet. Aufgebaut werden die Tische an der Strandpromenade des Jersleber Sees. Das Trödelerlebnis beginnt um 16 Uhr. Bis in die Abendstunden gegen 20 Uhr haben Besucher Zeit, an den geplanten Ständen zu stöbern.

Lesen Sie auch: Autonomes Geschäft in der Börde - Letzte Arbeiten am „Tante-Emma-Laden“: Dann startet der Einkauf ohne Personal

Einkaufen und baden waren auch in Langenweddingen im vergangenen Jahr möglich. Claudia Hadel und Sohn Max haben beim Flohmarkt im Freibad gefundene Schätze und Trödel verkauft. Archivfoto: Udo Mechenich

Aufgebaut werden soll bereits ab 15 Uhr, teilen die Organisatoren mit. Händler und Interessierte, die sich noch am Flohmarkt mit einem eigenen Stand beteiligen möchten, können sich dafür unter der E-Mail-Adresse verein-jersleber-see@freenet.de melden. Möglich ist eine Anmeldung auch bei Vereinsmitglied Doris Krüger am Camping-Standplatz 89. Für die Stände werden Gebühren von 3Euro je Meter erhoben.

Baden, Freizeit und Familie: Das gibt es in den Ferien am Jersleber See

In diesem Jahr sollen vom Verein zudem noch weitere Veranstaltungen angeboten werden. Vor allem in den Ferien locken unter anderem Ferienspiele und Skatturniere und auch ein kleines Sommerkino ist geplant. Ein Höhepunkt wartet unter anderem mit dem beliebten Neptunfest auf die Seebesucher und Camper. In diesem Jahr soll das Tauf-Fest am Sonnabend, 12. Juli, stattfinden.