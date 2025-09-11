Eigentlich war alles klar: Die Ostumfahrung kommt, der Bahnübergang Gartenstraße bleibt offen. Dann hatte die Stadt neue Ideen. Doch die werden nun zum Teil kleinlaut kassiert.

Hin und Her beim Bahntunnel: Stadt rudert kleinlaut zurück

Der Bahnübergang in der Bahnhofstraße wird in einigen Jahren geschlossen. Über Alternativen wird weiter gestritten.

Wolmirstedt. - Schon wieder kommen von der Stadt Wolmirstedt neue Ideen für die Bahnübergänge. Obwohl sich Bahn, Stadt, Landkreis und Bürgerinitiative „Ostumfahrung. Jetzt!“ längst auf die Ostumfahrung und den weiterhin offenen Bahnübergang in der Gartenstraße geeinigt haben. Aber die Forderungen schrumpfen.