Was Tierhalter wissen müssen: Ein Wildschwein wurde bei Mose erlegt. Durch Untersuchungen wurden zwei Krankheiten gefunden, die für Hunde und andere Tiere gefährlich sind.

Von Gudrun Billowie 02.10.2025, 14:45
Bei Mose wurde ein weibliches Wildschwein erlegt, das zwei Krankheiten in sich trug. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa

Wolmirstedt. - Zwei Krankheiten wurden bei dem in Wolmirstedt erlegten Wildschwein gefunden und die sind für Hunde und andere Tiere gefährlich. Sie heißen Brucellose und Aujeszkysche Krankheit. Mit Brucellose können sich Menschen und Tiere infizieren, die Aujeszkysche Krankheit bedroht andere Tiere.