Immobilien Wolmirstedt Mehrere Generationen in einem Haus - hier wohnen Studenten mietfrei

Die Idee ist nicht neu, aber in Sachsen-Anhalt kaum etabliert: Junge Leute können mietfrei wohnen, helfen dafür älteren Mitbewohnern. In Wolmirstedt soll so ein Projekt wachsen.