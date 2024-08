Vor zwei Jahren sind im Technologiepark Ostfalen in Barleben bei Magdeburg große Hallen entstanden. Auf der grauen Außenhaut prangt weithin sichtbar der Schriftzug „Fiege“. Was genau hier passiert.

Barleben - In Halle 1 bei „Fiege“ im Technologiepark Ostfalen (TPO) in Barleben ist gerade viel los. Bereits seit 6 Uhr werden große Lastkraftwagen, die vor den 39 Ladetoren parken, ohne Unterlass entladen. Gabelstapler sausen sirrend umher und geben ab und an auch mal einen hupenden Warnton ab. Mittlerweile ist der Wareneingangsbereich von etlichen Paletten mit Kartons gesäumt, die von Mitarbeitern mit Handscannern in Empfang genommen werden.