Der Blick vom Felsenberg bei Dahlenwarsleben in Richtung Süden nach Magdeburg ist bereits durch Windkraftanlagen in der Gemarkung von Ebendorf getrübt. Der angedachte Windpark in der Gemarkung Dahlenwarsleben war ein Thema während der Veranstaltung zur Bürgermeisterwahl in der Niederen Börde.

Archivfoto: Sebastian Pötzsch