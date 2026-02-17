Einkaufen im Wolmirstedt Kik schließt deutschlandweit Filialen - so reagiert der Textil-Discounter
Der Handel steht unter Druck. Das spürt auch der Textil-Discounter Kik. Der will deutschlandweit mehrere Filialen schließen. Auf Nachfrage antwortet Kik auf die Frage zur Zukunft der Wolmirstedter Verkaufsstelle.
Aktualisiert: 18.02.2026, 11:40
Wolmirstedt. - Kik, Deichmann, der Hagebaumarkt, Tedi, SB und das E-Center gehören zu den Handelsriesen, die im Wolmirstedter Lindenpark residieren, ebenso eine Filiale der Rathaus-Apotheke. Nun gerät Kik ins Wanken.