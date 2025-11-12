Staus bei Großevents wie dem Schokoladenfestival oder dem Weihnachtsmarkt bringen Wernigerode regelmäßig an seine Grenzen. Nun wächst der Druck: Könnte ein ICE-Anschluss die Erreichbarkeit der Harzstadt für Touristen und Pendler revolutionieren?

An Wernigerodes Hauptbahnhof halten nur Züge des Regionalverkehrs.

Wernigerode. - Ob wie jüngst zum Schokoladenfestival Chocolart oder zum Weihnachtsmarkt - bei Großveranstaltungen drohen in Wernigerode regelmäßig überfüllte Straßen und Staus. Nun werden in der Harz-Stadt erneut Forderungen nach einem ICE-Anschluss laut, um Besuchern die Anreise per Bahn zu erleichtern.