weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Bahnhof Wernigerode: Wunsch nach ICE-Anbindung für den Harz

Staus bei Chocolart und Weihnachtsmarkt Verkehrschaos in Wernigerode: Touristenstadt im Harz fordert endlich ICE-Anschluss für Bahnhof

Staus bei Großevents wie dem Schokoladenfestival oder dem Weihnachtsmarkt bringen Wernigerode regelmäßig an seine Grenzen. Nun wächst der Druck: Könnte ein ICE-Anschluss die Erreichbarkeit der Harzstadt für Touristen und Pendler revolutionieren?

Von Holger Manigk Aktualisiert: 13.11.2025, 08:47
An Wernigerodes Hauptbahnhof halten nur Züge des Regionalverkehrs.
An Wernigerodes Hauptbahnhof halten nur Züge des Regionalverkehrs. Archivfoto: Holger Manigk

Wernigerode. - Ob wie jüngst zum Schokoladenfestival Chocolart oder zum Weihnachtsmarkt - bei Großveranstaltungen drohen in Wernigerode regelmäßig überfüllte Straßen und Staus. Nun werden in der Harz-Stadt erneut Forderungen nach einem ICE-Anschluss laut, um Besuchern die Anreise per Bahn zu erleichtern.