Die Reihe „Kultur im Bahnhof“ ist aus der Sommerpause zurück. Besucher sind am Donnerstag, 11. September, 16 Uhr wieder eingeladen.

Wolmirstedt. - Einen besonderen Gast können die Besucher der Reihe „Kultur im Bahnhof“ in Wolmirstedt erleben. In der ehemaligen Wartehalle singt am Donnerstag, 11. September um 16 Uhr Annika Kral.

Die sängerin steht seit ihrer Kindheit mit den Chören des Opernhauses auf der Bühne und fühlt sich auch in der Rock - und Popmusik zu Hause. „Sie wird mit ihrer Stimme das Wolmirstedter Bahnhofscafe zum Klingen bringen“, verspricht Organisatorin Konstanze Schlegel.

Zuvor gibt es Kuchen

Die Mitarbeiter des Cafes „Cappuccino“ erwarten die Gäste bereits ab 14.30 Uhr mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffeespezialitäten.

Das Bahnhofsgebäude gehört dem Bodelschwingh-Haus und wurde aufwändig restauriert. Das Bahnhofscafé hat sich etabliert. Dort sind unter anderem Menschen mit Behinderung beschäftigt. Ebenso arbeitet eine Fahrradwerkstatt in der unteren Etage.

In der Reihe „Kultur im Bahnhof“ wird jeden Monat eine Veranstaltung angeboten. In der Regel spielen regionale Künstler Musik. Das Programm dauert eine halbe Stunde. Das lässt den Besuchern genug Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Dieses Konzept hat sich in Wolmirstedt schnell etabliert. Manchmal reichen die Stühle in der Wartehalle kaum aus. Anmeldungen sind trotzdem nicht erforderlich.